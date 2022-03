iPhone 14: le cornici del display restano invariate

Nelle scorse ore si è tenuto il keynote di Apple in occasione del quale l’azienda ha presentato diversi nuovi prodotti, tra cui il tanto chiacchierato modello aggiornato di iPhone SE. Ciononostante le indiscrezioni riguardo iPhone 14, la futura versione dello smartphone del gruppo di Cupertino, non si sono arrestate, anzi sono tornate a farsi sentire con forza ancora maggiore, se possibile.

iPhone 14: cornici identiche ad iPhone 13 sulla versione base

Stando a quanto recentemente emerso, pare che le versioni base di iPhone 14 saranno dotate di un display avente il medesimo spessore della cornice di iPhone 13, sebbene si vociferasse che Apple stesse lavorando per puntare sulla sottigliezza su tutti i nuovi modelli del “melafonino” che dovrebbero uscire a settembre dell’anno in corso.

Le cornici potrebbero invece essere più sottili sulle varianti Pro del futuro smartphone Apple, su cui il gruppo della “mela morsicata” pare altresì essere intenzionata a sostituire la tacca con un ritaglio a forma di pillola affiancato da un piccolo foro dedicato al Face ID e alla fotocamera anteriore.

Va tuttavia tenuto presente che, diversamente da quanto fatto dalla maggior parte della concorrenza, nel corso degli anni l’azienda ora capitanata da Tim Cook ha sempre preferito mirare alla piena simmetria delle cornici invece che sull’ottimizzazione estrema seppur non omogenea. In quest’occasione, però, dovrebbe essere possibile soddisfare il tutto.

Per il momento, comunque, non vi è ancora alcuna informazione confermata da parte di Apple, per cui per scoprire se i rumors in questione siano effettivamente veri oppure no sarà necessario attendere.