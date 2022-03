iPhone 14 Pro, Apple inizierà a pensionare il notch

Riguardo il se i futuri modelli di smartphone a marchio Apple saranno dotati oppure no del poco gradito notch introdotto con iPhone X non sono ancora pervenute informazioni ufficiali. Della questione si vocifera però ormai da tempo e di tanto in tanto vengono diffusi rumors al riguardo, come quelli emersi online nel corso delle ultime ore per mano dell’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants. A suo dire, a patire da iPhone 14 la situazione cambierà.

iPhone 14 Pro senza notch, da iPhone 15 via su tutti i modelli

L’analista ha infatti confermato le indiscrezioni già circolare in precedenza, secondo cui iPhone 14 in versione Pro e Pro Max, che dovrebbero far capolino sul mercato in autunno, andrà ad ospitare i sensori del Face ID in un nuovo notch a forma di pillola. Il sistema in questione non verrà invece adottato sui modelli “base” di iPhone 14, i quali continueranno a sfoggiare il classico notch, ma con un design più ristretto rispetto a quanto attualmente proposto.

L’addio definitivo al notch avverrà invece nel 2023, con il lancio di iPhone 15. In questo caso, tutti i modelli di smartphone della “mela morsicata” presenteranno una configurazione per il Face ID come quella delle varianti Pro di iPhone 14 che renderà immediatamente riconoscibili i dispositivi dell’azienda e consentiranno al produttore di risparmiare qualche pixel in termini di display.

L’analista riferisce inoltre che sul lungo termine Apple desidera integrare direttamente nello schermo tutte le componenti del Face ID. Ciò richiede però una nuova e totale progettazione del Face ID, il quale dovrà essere in grado di garantire il medesimo livello di precisione di quanto attualmente proposto. L’azienda di Cupertino starebbe già lavorando su varie soluzioni, ma è parecchio improbabile che possano debuttare nel giro di un paio d’anni.