iPhone 13 ufficiale: tutto su modelli, specifiche, design, funzionalità e prezzi

Con l'evento California streaming organizzato da Apple, la mela morsicata cala l'asso e replica alla concorrenza sempre più agguerrita del segmento smartphone: la linea iPhone 13 è ufficiale, andando di fatto a confermare gran parte delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane in merito a design, funzionalità e specifiche tecniche.

Tutto su iPhone 13 e iPhone 13 mini: specifiche, design e prezzi

Sotto la scocca dei nuovi melafonini, per inciso iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, trova posto un comparto hardware evoluto, progettato in modo da offrire il meglio in accoppiata con il sistema operativo iOS 15.

A livello di specifiche tecniche, il cuore pulsante è costituito dal chip A15 Bionic con 15 miliardi di transistor, che eleva le prestazioni e riduce il consumo di energia. Alcuni dei miglioramenti apportati si traducono in un'autonomia incrementata (fino a 2,5 ore in più rispetto alla generazione precedente).

Al suo interno, una CPU 6-core, una GPU 4-core e un Neural Engine 16-core. Lo storage parte da 128 GB. La protezione dei dati è assicurata dalla tecnologia Secure Enclave di Cupertino. Garantito ovviamente il pieno supporto alle reti 5G grazie a un restyling dell'antenna, così da ottimizzare le prestazioni sui network di 200 operatori distribuiti in tutto il mondo.

Sul retro trova posto una doppia fotocamera da 12+12 megapixel che fa leva su avanzati algoritmi per catturare immagini perfette in qualsiasi condizione di luminosità. Grande attenzione è stata riposta anche alla registrazione video, con accorgimenti che permettono a tutti di ottenere riprese 4K60 dal taglio cinematografico (Cinematic Mode) in Dolby Vision HDR.

Capitolo privacy: l'assistente Siri esegue le traduzioni in locale ed è bloccata ogni forma di tracciamento. Per quanto concerne il design, i cambiamenti non sono certo rivoluzionari. Nella parte superiore del display ricoperto da Ceramic Shield, la tacca ha comunque dimensioni ridotte rispetto alla generazione precedente. Cinque le colorazioni previste.

Infine, prezzo e disponibilità: iPhone 13 parte da 799 dollari e iPhone 13 mini da 699 dollari.

Ci sono anche iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

New entry anche per il segmento top di gamma con i modelli iPhone 13 Pro (6,1 pollici) e iPhone 13 Pro Max (6,7 pollici) citati in apertura. Ci sono display più grandi (Super Retina XDR che arriva a 1.000 nit di luminosità e refresh rate adattivo ProMotion fino a 120 Hz) oltre a una tripla fotocamera posteriore (teleobiettivo, ultrawide e wide) con funzionalità dedicate alla fotografia macro e all'impiego di filtri personalizzati applicati in tempo reale.

In questo caso, il chip A15 Bionic integra una GPU 5-core, mentre lo storage si spinge fino a 1 TB (partendo da 128 GB). La certificazione IP68 li rende waterproof e resistente alla polvere. Quattro le colorazioni previste, tutte con finitura lucida e metallica. Migliora la durata della batteria: 1,5 ore in più rispetto ad iPhone 12 Pro e 2,5 ore in più rispetto ad iPhone 12 Pro Max.

Preordine al via oggi, disponibilità fissata per il 24 settembre. Questi i prezzi: 999 dollari per iPhone 13 Pro e 1.099 per iPhone 13 Pro Max, ovviamente con riferimento alle versioni base.

Le altre novità dell'evento sono quelle dei cataloghi iPad e Apple Watch. Intanto, in concomitanza con la presentazione della nuova gamma, la linea iPhone 12 è in sconto su Amazon. Per conoscere tutti gli altri dettagli rimandiamo all'approfondimento di Telefonino su iPhone 13.