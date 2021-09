iPhone 13 e Apple Watch 7: l'annuncio il 14 settembre

Martedì 14 settembre, 19:00 (ora italiana). È questa la data da cerchiare in rosso sul calendario per assistere alla presentazione dei nuovi dispositivi della mela morsicata: l'appuntamento organizzato dal gruppo di Cupertino, nome in codice “California streaming”, vedrà l'annuncio di iPhone 13 e Apple Watch 7.

California streaming: l'evento di iPhone 13 e Apple Watch 7

Si tratterà ancora una volta di un evento 100% virtuale. Sarà possibile seguirlo in diretta dal sito ufficiale, dai dispositivi iOS, iPadOS e macOS oppure su YouTube, attraverso il player allegato di seguito.

Quali saranno le novità introdotte dai due device attesi? Per quanto riguarda iPhone 13 (rimandiamo a quanto scritto dai colleghi di Telefonino per ulteriori approfondimenti), dovremmo poter assistere a miglioramenti riguardanti anzitutto il display e il comparto fotografico. Chi si metterà al polso Apple Watch 7 dovrebbe invece poter contare su un design inedito, progettato con l'obiettivo di tagliare i ponti con quanto visto nelle generazioni precedenti.

Non è da escludere nemmeno la presentazione di nuovi iPad: forse un modello della linea mini, forse un'incarnazione entry level. Per i computer della gamma Mac sarà invece necessario attendere l'autunno inoltrato, con un nuovo evento dedicato in programma per i mesi di ottobre o novembre.