Apple Watch 7 ufficiale: l'orologio smart si rinnova con un nuovo design

La nuova generazione dell'orologio di Cupertino è qui: Apple Watch Series 7 è tra i protagonisti dell'evento California streaming organizzato oggi dalla mela morsicata (insieme alla linea iPhone 13). Mantenute le promesse della vigilia, le novità non mancano.

Apple Watch Series 7: design, specifiche e prezzo

La prima cosa che si nota è un design tutto nuovo: il display copre finalmente gran parte della superficie frontale, aumentando la diagonale e riducendo i bordi a soli 1,7 mm. Migliora la resistenza agli urti, quella alla polvere e all'acqua, grazie alle certificazioni IP6X e WR50.

Una ricarica della batteria garantisce l'autonomia di un giorno, passando da 0% a 100% in soli 45 minuti. Tutto è studiato in modo da sfruttare al meglio le funzionalità della piattaforma watchOS, sia per la consultazione delle informazioni provenienti dallo smartphone sia per il monitoraggio di parametri biometrici e attività fisica.

Cinque le colorazioni previste. Si parte dal prezzo di 399 dollari, con il debutto fissato per l'autunno. Da tenere d'occhio le offerte degli store online per approfittare degli sconti sui modelli delle generazioni precedenti.