iPhone 13: segui qui in diretta streaming l'evento Apple

Ancora poche ore e andrà in scena l'evento “California streaming” organizzato dalla mela morsicata per presentare in via ufficiale la linea iPhone 13. Del tutto probabile anche l'annuncio di Apple Watch 7, nuova generazione dell'orologio smart progettato a Cupertino.

California streaming: arrivano iPhone 13 e Apple Watch 7

Occhi puntati sul player qui sotto: l'appuntamento è fissato per le ore 19 di oggi, martedì 14 settembre 2021. Come suggerisce il nome dell'appuntamento, lo si potrà seguire in streaming.

Nel frattempo, c'è chi sembra aver deciso di rompere qualsiasi embargo mostrando in anteprima indizi concreti sul design del dispositivo: è il caso di Spigen, società che realizza cover e accessori per smartphone. Questo il post condiviso su Twitter.

How we’re getting ready for the #AppleEvent this week 😂 pic.twitter.com/MYxcgEZ7aP — Spigen (@SpigenWorld) September 12, 2021

La versione base di iPhone 13 e quella Pro dovrebbero essere entrambe dotate di un display da 6,1 pollici, affiancata da quella mini con pannello più piccolo da 5,4 pollici e dalla più grande Pro Max che raggiungerà i 6,7 pollici. Per tutti gli altri dettagli sulle presunte specifiche tecniche e le funzionalità inedite rimandiamo alla scheda di Telefonino.