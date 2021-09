Apple presenta i nuovi iPad: A13 Bionic e non solo

Spazio anche ai nuovi iPad in occasione dell'evento California streaming organizzato da Apple (che ha visto annunciare anche i nuovi iPhone 13). Le new entry della linea sono progettate in modo da sfruttare al meglio le potenzialità del sistema operativo iPadOS.

Apple annuncia i nuovi iPad

Il primo modello presentato è, semplicemente, il nuovo iPad con processore A13 Bionic che migliora del 20% le prestazioni di CPU, GPU e Neural Engine (tre volte più veloce di un Chromebook e sei volte più di un tablet Android). Include una fotocamera frontale riprogettata da 12 megapixel con obiettivo grandangolare e tecnologia Center Stage per aggiustare in modo automatico l'inquadratura durante videochiamate e videoconferenze.

Pieno supporto ovviamente garantito per Apple Pencil, così da poter scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo. La versione base include 64 GB di memoria interna, ma si arriva in quella più evoluta a 256 GB. Arriverà sul mercato il 24 settembre: si parte da 329 dollari per la versione base (299 dollari l'edizione Education per le scuole). Già aperto il preordine, questi i prezzi per l'Italia.

iPad è disponibile nelle finiture argento e grigio siderale con un prezzo a partire da 389 euro per i modelli WiFi e da 529 euro per il modelli WiFi+Cellular.

Tocca poi al nuovo iPad mini, dalla diagonale inferiore (ma non molto, da 8,3 pollici) in modo da poter essere gestito con più semplicità in ogni situazione. Disponibile in quattro colorazioni e con angoli del display Liquid Retina arrotondati, integra uno slot USB-C e il Touch ID per l'autenticazione biometrica e per i pagamenti. Le prestazioni incrementano del 40% per la CPU e dell'80% per la GPU, quelle del Neural Engine raddoppiano. Presente il supporto alle reti 5G per la mobilità.

Passi in avanti si registrano poi sul fronte del comparto imaging e in quello audio. Si parte da 499 dollari, già aperti i preordini, la disponibilità è prevista per la prossima settimana.

In concomitanza con l'annuncio dei nuovi modelli, alcuni di quelli già sul mercato subiscono una riduzione di prezzo: guarda le offerte su Amazon.