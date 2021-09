iPhone 13: nasce questa sera ed è un buon momento

Il sacro rito dell'iPhone 13 sarà celebrato questa sera. Il nuovo modello vedrà i natali con il solito show firmato da Tim Cook con la regia di Cupertino, il solito esordio da Oscar che dovrà però fare i conti con un mercato strambo sotto molti punti di vista. Paradossalmente, proprio in mezzo a mille difficoltà, potrebbe essere questo un momento particolarmente propizio per il nuovo modello e la strada verso il mercato sembra lastricata di ottime opportunità.

La generazione 13 sarà una generazione fortunata? Cabala a parte, tutto lascia supporre che così possa essere.

iPhone 13, arriva in un buon momento

C'è carenza di chip, ma c'è eccedenza di domanda. Il mondo smartphone è tornato a tirare forte di un periodo che ha cambiato le abitudini dei consumatori e li ha resi ancor più dipendenti dalle comunicazioni da remoto, gli streaming da remoto, il lavoro da remoto e qualunque altra cosa da remoto di cui uno smartphone possa farsi tramite. L'iPhone 13 piomba in questo contesto promettendo il meglio dell'offerta Apple in versioni Pro e Pro Max per alzare, una volta ancora, l'asticella.

C'è un fronte di cambiamento imperante, indirizzato sui modelli pieghevoli (a libro o a conchiglia), ma di fatto non hanno ancora sfondato: Apple di solito non anticipa tendenze di questo tipo, ma attende che la qualità complessiva possa essere ad un livello sufficiente da poter consigliare l'entrata a gamba tesa per accaparrarsi mercati già densi di promesse. Non sembra questo il caso, dunque l'iPhone 13 non avrà nuove sfide sostanziali da affrontare: sarà un'evoluzione, sostanziale e lineare, probabilmente senza fronti di strappo con il passato.

Un leak dopo l'altro, un teaser dopo l'altro, un'ipotesi dopo l'altra, lo spoglio anticipato del melafonino ha avuto luogo come da tradizione e molto già sappiamo sul tema. Ora non resta che lo show finale, le conferme attese, l'enfasi del “best iPhone ever” di cui sarà intrisa la presentazione.

In quel punto di congiunzione tra sacro e profano che vede Apple sempre in prima fila, l'iPhone 13 sta per nascere accompagnato da nuovi accessori (attesi anche nuovi AirPods e MagSafe) e le solite promesse: più memoria, più velocità, più qualità, più servizi, più iPhone.

Quando arriva in Italia? Quanto costerà? I prezzi saliranno ancora? Come sarà la fotocamera? Tutte le risposte in diretta, questa sera, dalle ore 19.