iPhone 14 in ERRORE di PREZZO su eBay: sfrutta il coupon

Apple iPhone 14 128GB è un ottimo smartphone che, nonostante abbia visto la luce qualche primavera fa, oggi è ancora in grado di regalare tante soddisfazioni a chi ce l’ha tra le mani. E sono ancora in molti ad acquistarlo per sostituire il loro vecchio telefono! Acquistalo anche tu in probabile errore di prezzo.

L’offerta speciale la trovi su eBay. Puoi metterlo in carrello a soli 604,90€, invece di 1029€ (prezzo di listino all’uscita). Questo sconto lo ottieni inserendo il Coupon PSPRMAY24 nella sezione Codici Sconto di eBay, prima di confermare il pagamento dell’ordine. La consegna gratis è inclusa nell’offerta.

iPhone 14 128GB: scelta saggia per risparmio e prestazioni

Apple iPhone 14 128GB è la scelta ideale per te che cerchi prestazioni elevate e un ottimo risparmio. Oggi su eBay puoi avvantaggiarti ancora di più. Lo acquisti a soli 604,90€. Inoltre, selezionando PayPal puoi anche pagarlo in 3 comode rate a tasso zero. Niente male vero?

Scopri tutta la sua potenza grazie al chip A15 Bionic che lavora egregiamente portando fluidità e velocità a livelli incredibili. Tutte le app e i giochi dell’Apple App Store girano alla perfezione, mantenendo ritmi elevati anche in multitasking.

Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è una finestra aperta sul mondo in grado di regalarti un’esperienza immersiva e comoda ad ogni visione o interazione. La batteria dura tutta la giornata e oltre. Inoltre, la doppia fotocamera scatta vere e proprie opere d’arte. Acquistalo subito a soli 604,90€ con il Coupon PSPRMAY24.