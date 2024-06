iPhone 14 Nero Mezzanotte da 128GB: DOPPIA PROMOZIONE su eBay (CODICE SCONTO)

Attenzione, fan dell’eleganza e della tecnologia! Se avete sempre desiderato un iPhone 14 ma il prezzo vi ha fatto fare un passo indietro, è arrivato il momento prendere finalmente l’attesa decisione. La colorazione Nero Mezzanotte è tra le più gettonate, perché rende l’iPhone 14 un vero pezzo di classe, perfetto per ogni occasione. E oggi, su eBay, potete portarvelo a casa a un prezzo da urlo: solo 604,90 euro per la versione da 128GB invece di 719,90 euro. Come? Grazie a una doppia promozione che combina uno sconto dell’11% sul prezzo di listino con un ulteriore taglio di 35 euro usando il codice PSPRGIU24 al momento dell’acquisto.

iPhone 14: doppio sconto stratosferico su eBay

L’iPhone 14 in promozione ha una memoria interna di 128GB, sufficiente per conservare una valanga di foto, video e app senza il minimo stress da “memoria piena”. Ma la vera ciliegina sulla torta è la batteria: con più autonomia che mai e assistita da sistemi di intelligenza artificiale che ottimizzano il consumo energetico. Il tutto è orchestrato dal chip A15 Bionic, che spinge le performance a livelli stratosferici.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è un incanto per gli occhi, offrendo immagini nitide e una luminosità che lascia indietro la concorrenza. E per gli amanti della fotografia, la doppia fotocamera professionale è stata ulteriormente migliorata, garantendo scatti eccezionali in qualsiasi condizione di luce. Non manca poi il modulo 5G di ultima generazione che permette un trasferimento dati e una navigazione su internet eccellente.

Ancora qui a leggere? Correte su eBay! L’iPhone 14 Nero Mezzanotte è vostro a soli 604,90 euro. E grazie alla spedizione super veloce, potrete stringerlo tra le mani in pochissimi giorni. Il venditore è affidabilissimo, con un feedback positivo del 100% su più di 6400 recensioni. Non dimenticate di usare il codice sconto PSPRGIU24 prima di concludere l’acquisto per ottenere questo prezzo incredibile.