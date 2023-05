iPhone 14 Plus: crolla il prezzo su Amazon, risparmi più di 150 euro

Se stai pensando di cambiare il tuo vecchio smartphone con un modello più avanzato e performante, non perdere questa occasione imperdibile: su Amazon puoi acquistare il nuovissimo iPhone 14 Plus a soli 928 euro invece di 1179, risparmiando così il 21% sul prezzo di listino. Ti consigliamo però di affrettarti perché l’offerta è valida solo per pochi giorni e fino a esaurimento scorte.

iPhone 14 Plus è lo smartphone di ultima generazione di Apple, dotato di un ampio schermo OLED da 6.7 pollici con risoluzione di 2778 x 1284 pixel e frequenza di aggiornamento a 60Hz. Il display offre una qualità d’immagine eccezionale, con colori vividi e contrasti elevati, grazie alla tecnologia Super Retina XDR. Inoltre, il pannello è protetto dal Ceramic Shield, un vetro rinforzato con cristalli di nanoceramica che lo rende più resistente agli urti e ai graffi.

iPhone 14 Plus: perfetto per chi ama i display grandi

All’interno, iPhone 14 Plus è alimentato dal potente chip Apple A15 Bionic, abbinato a una GPU Apple a 5 core e 6GB di RAM. Questo significa che puoi goderti giochi, app e contenuti multimediali con una fluidità e una velocità incredibili, senza rinunciare all’autonomia della batteria. Infatti, il telefono ti assicura una durata della batteria superiore a qualsiasi altro iPhone, grazie al design interno ottimizzato per l’efficienza termica.

Non finisce qui perché lo smartphone vanta anche un sistema a doppia fotocamera di livello pro, con una fotocamera principale (grandangolo) da 12MP e una ultra-grandangolo da 12MP. Con queste fotocamere puoi scattare foto sensazionali con ogni tipo di luce, grazie alla modalità Notte, al Deep Fusion e allo Smart HDR. Puoi anche registrare video in 4K HDR con Dolby Vision fino a 60 fps, sfruttando la modalità Cinema e la modalità Azione per stabilizzare le immagini e creare effetti cinematografici.

E se ti piace l’avventura, iPhone 14 Plus è il tuo compagno ideale: ha infatti un rating IP68 che lo rende resistente all’acqua fino a 6 metri di profondità per 30 minuti e una funzione SOS emergenze via satellite che ti permette di inviare un messaggio ai soccorsi tramite rete satellitare se non c’è campo o reti Wi-Fi disponibili.

Insomma, l’iPhone 14 Plus è uno smartphone che non ha rivali sul mercato, e ora puoi averlo a un prezzo straordinario su Amazon. Approfittane subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.