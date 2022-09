iPhone 14 Dynamic Island: cos'è e come funziona

Apple ha annunciato quattro nuovi iPhone 14 durante l’evento di ieri sera. iPhone 14 e iPhone 14 Plus conservano il notch della precedente generazione, mentre per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max è stata trovata una soluzione più gradevole e funzionale. Sfruttando hardware e software, l’azienda di Cupertino ha implementato un notch animato, denominato Dynamic Island.

Apple rivoluziona il notch

Gli iPhone 14 Pro e Pro Max hanno uno schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 e 6,7 pollici con tecnologia ProMotion (refresh rate fino a 120 Hz) e supporto Always-on. La novità rispetto agli altri due modelli della serie è appunto Dynamic Island. Il notch, introdotto per la prima volta con iPhone X nel 2017, include ancora la fotocamera frontale TrueDepth e i sensori del Face ID, ma ora ha una forma a “pillola”, come si può vedere nell’immagine. Il sensore di prossimità è stato spostato dietro il display.

Il nuovo notch è dinamico perché le sue dimensioni si adattano al tipo di contenuto. Dynamic Island può mostrare le notifiche e altre utili informazioni, in quanto funziona con qualsiasi app. Ad esempio, visualizza una chiamata in arrivo, permette di controllare la riproduzione musicale e mostra la percentuale di carica degli AirPods. La funzionalità può essere sfruttata anche per le indicazioni stradali e il riconoscimento facciale.

Dynamic Island è sicuramente un modo elegante ed efficiente per “nascondere” il notch. I nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max arriveranno sul mercato il 16 settembre. I preordini inizieranno domani dalle ore 14:00. I prezzi base sono 1.339 euro (Pro) e 1.489 euro (Pro Max).