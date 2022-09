iOS 16 e watchOS 9: disponibilità dal 12 settembre

Durante l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 14 e degli Apple Watch 8 che si è tenuto ieri, Apple ha provveduto a far sapere che l’avvio della distribuzione di iOS 16 e di watchOS 9 è fissata per il 12 settembre prossimo. La presentazione dei nuovi sistemi operativi per gli smartphone e per gli smartwatch del gruppo di Cupertino era avvenuta in occasione della WWDC 2022 di giugno.

iOS 16 e watchOS 9 saranno disponibili dal 12 settembre

Le Release Candidate di iOS 16 e watchOS 9 (quelle che dovrebbero essere simili alle versioni definitive, non appena disponibili) sono in queste ore in distribuzione agli sviluppatori.

La nuova versione di iOS porta con sé una rinnovata schermata di blocco personalizzabile e diverse novità per le principali app di sistema (Messaggi, Mail, Safari, Mappe, Salute, News ecc.). Viene preinstallata su tutti i nuovi iPhone 14, mentre l’elenco dei dispositivi già in commercio che si possono aggiornare include iPhone SE (di seconda generazione e successivi) e iPhone 8 e successivi.

Per quanto riguarda la nuova versione di watchOS, anche in tal caso la si trova preinstallata sui nuovi Apple Watch, mentre gli smartwatch Apple già in commercio che possono essere aggiornati sono Apple Watch 4 e successivi.

Per quel che concerne iPadOS 16, il sistema operativo per iPad, per la prima volta in assoluto non verrà rilasciato unitamente alla nuova versione di iOS, ma farà capolino a ottobre, unitamente a macOS Ventura, la nuova versione del sistema operativo per Mac. A confermarlo è stata la stessa azienda della “mela moriscata”.