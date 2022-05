Apple: nuova lock screen su iOS 16 e altre novità

Tra pochi giorni avrà luogo l’edizione 2022 della WWDC, durante cui Apple annuncerà tutte le novità che ha in cantiere sul fronte software. Per il momento, dunque, non vi sono ancora notizie ufficiali, ma nel corso delle ultime ore in Rete sono già emerse alcune delle principali caratteristiche che dovrebbero portare in dote le future versioni dei sistemi operativi per i dispositivi della “mela morsicata”.

Apple: alcune novità di iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16

Stando a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg tramite la sua newsletter Power On, durante la WWDC 2022 Apple svelerà una nuova schermata di blocco per iOS 16, con wallpaper e sfondi dotati di funzioni simili a quelle dei widget, quindi in grado di mostrare notifiche dei messaggi, scadenze oppure altre informazioni come previsioni meteo, borsa o altro ancora, unitamente alla già chiacchierata funzione dell’always o display, mentre iPadOS 16 andrà a includere per la prima volta in assoluto le finestre ridimensionabili.

Per quel che concerne poi macOS 13, il gruppo di Cupertino avrebbe in programma l’implementazione di un pannello Preferenze di Sistema completamente rivisto, al fine di renderlo più in linea con l’app Impostazioni di iPhone e iPad.

Sono in arrivo anche novità e rivisitazioni delle app Apple di serie: Gurman si aspetta che Messaggi ottenga più funzionalità simili a quelle dei social network, in particolare per i messaggi audio. L’app Salute, invece, non dovrebbe arrivare su iPadOS o macOS

Per quel che riguarda watchOS 9, sono attesi miglioramenti significativi capaci di influire sul funzionamento quotidiano e sulla navigazione, senza contare che dovrebbero arrivare aggiornamenti per i quadranti esistenti e una nuova funzione di risparmio energetico, mentre per tvOS 16 Gurman anticipa maggiori collegamenti per la smart home.