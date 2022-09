iPhone 14 Pro: video 4K ProRes solo su alcuni modelli

I nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max che sono stati presentati da Apple in occasione dell’evento tenutosi la scorsa settimana hanno caratteristiche tecniche degne di nota che di certo faranno “schizzare” le vendite dell’azienda. Prima di prodigarsi nell’acquisto di uno dei due nuovi modelli di “melafonino” appartenenti alla gamma Pro sarebbe però bene tenere presente che solo alcuni di essi possono girare video in 4K ProRes.

iPhone 14 Pro: video 4K ProPres solo con 256 GB di storage o più

Più precisamente, come si legge anche nel comunicato stampa ufficiale diramato da Apple, “iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max supportano la ripresa di video ProRes nell’app Fotocamera a 1080p e 30 fps nella variante con memoria da 128 GB, e fino a 4K e 30 fps nelle versioni con storage da 256 GB, 512 GB e 1 TB”.

Per cui, chi decide di comprare uno dei due smartphone Apple in questione con storage da 128 GB non potrà registrare video in 4K, ma potrà effettuare solo riprese in 1080p. Per realizzare filmati in 4K bisognerà quindi necessariamente disporre di un dispositivo con 256 GB di storage o superiore.

Il motivo della suddetta scelta è facilmente deducibile se si considera che un video ProRes a 10 bit della durata di un minuto in 1080p presenta un peso di circa 1,7 GB, che diventano addirittura 6 GB se la risoluzione viene impostata su 4K. Per cui, tolto lo spazio per il sistema operativo, i dati dell’utente e le app, 128 GB di storage potrebbero garantire solamente pochi minuti di registrazione in 4K prima che la memoria del dispositivo venga completamente riempita.