iPhone 14 torna in offerta su Amazon: scende sotto gli 800€!

Hai sempre voluto acquistare l’iPhone 14 ma non lo hai mai trovato a un prezzo particolarmente accessibile? Il tuo portafogli non soffrirà con lo sconto attualmente disponibile su Amazon! Lo smartphone ammiraglia di scorsa generazione è infatti disponibile al 13% in meno nella colorazione Azzurro, e il pagamento puoi completarlo a rate!

Le caratteristiche di iPhone 14

iPhone 14 in questo caso si presenta, come già anticipato, nella tonalità Azzurro con 128 GB di archiviazione interna non espandibile. Con questa quantità di memoria disponibile è possibile installare tranquillamente tutte le app necessarie nel quotidiano, compresi dei giochi particolarmente esigenti in quanto facilmente gestiti dal chipset A15 Bionic e dai 6 GB di RAM in dotazione.

La batteria da 3.279 mAh garantisce la giusta autonomia allo smartphone e regge eccezionalmente la richiesta di energia necessaria per guardare anche film e serie TV in bingewatching sullo schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, la cui qualità visiva è indiscutibile. Lato fotocamera, quindi, figurano due lenti sul retro da 12 MP. Naturalmente, il sistema operativo è iOS con accesso immediato all’ultima versione rilasciata da Apple.

Si tratta quindi di uno smartphone eccezionale, perfetto per chi ama l’ecosistema Apple e l’estetica offerta dalla Mela sui suoi smartphone. Il prezzo? Si parla di 769 euro, una cifra che resta distante dal minimo storico di 699 euro ma è comunque ben distante dagli 879 euro di listino. La consegna viene garantita in un giorno e il pagamento può essere completato anche a rate con Cofidis o con il piano a rate di Amazon senza interessi.

