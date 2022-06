iPhone 14: trapelate le specifiche della batteria

Al lancio sul mercato di iPhone 14, la successiva generazione di smartphone a marchio Apple, non dovrebbe volerci ancora molto, salvo eventuali cambiamenti di rotta e ritardi la commercializzazione verrà avviata questo autunno. Nell’attesa, stanno tuttavia spuntando online varie indiscrezioni sui nuovi device, come le informazioni relative alla capacità della batteria trapelate proprio nel corso delle ultime ore.

iPhone 14: ecco le specifiche della batteria dei vari modelli

Un leaker ha infatti reso noto che il modello base di iPhone 14 avrà una batteria da 3.279 mAh, quello Max da 4.325 mAh, quello Pro da 3.200 mAh e quello Pro Max da 4.323 mAh. Considerando però che le informazioni in questione non sono state confermate ufficialmente da Apple, è sempre bene prendere tutto con le pinze, come si suol dire.

Ad ogni modo, sulla base dei dettagli emersi, le dimensioni delle batterie di iPhone 14 sarebbero bene o male analoghe a quelle di iPhone 13 (a proposito, su Amazon è in vendita il modello base con capacità da 256 GB in sconto del 18%). Per fare un esempio pratico: il modello base aveva una batteria da 3.240 mAh, mentre il modello Pro era dotato di una cella da 3.095 mAh. Non risulta invece possibile fare un paragone con il modello Max, in quanto dovrebbe andare a sostituire la gamma Mini.

Soltanto la batteria di iPhone 14 Pro Max dovrebbe essere di capacità leggermente inferiore rispetto al modello predecessore, in quanto la cella energetica del nuovo dispositivo sarebbe da 4.323 mAh, mentre quella di iPhone 13 Pro Max era da 4.352 mAh. Questo però non graverebbe sulla durata della batteria, in quanto pare possa diventare più longeva di circa due ore e dieci minuti.

