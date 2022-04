iPhone 14: BOE fornirà i display OLED ad Apple

Spuntano online nuove e interessanti indiscrezioni riguardo iPhone 14, o per meglio dire riguardo gli accordi che intercorrono tra Apple e aziende terze per quanto riguarda la fornitura dei pannelli OLED da usare sui “melafonini” di prossima generazione. Per l’esattezza, stando a quanto riferito, il gruppo di Cupertino e BOE Technology Group avrebbero siglato un accordo proprio in tal senso, per il valore di 50 milioni di CNY (vale a dire circa 7,3 milioni di euro).

iPhone 14: BOE produrrà per Apple i pannelli OLED da 6,1 pollici

Va sottolineato che la fornitura dei pannelli riguarderebbe solo quelli OLED da 6,1 pollici destinati all’iPhone 14 “base”, mentre per i modelli di iPhone 14 Max, Pro e Pro Max i fornitori esclusivi sarebbero Samsung Display e LG Display.

Per BOE, l’essere rimasto nella catena di approvvigionamento di Apple è senza dubbio alcuno un’ottima notizia, soprattutto tenendo conto che negli scorsi anni ha ricevuto varie bocciature e dopo le informazioni non propriamente rassicuranti circolate in precedenza, in base alle quali il produttore si trovata in difficoltà a causa della carenza di componenti, specie dei circuiti integrati che vengono adoperati per i driver dei pannelli OLED.

Da notare che in passato BOE avrebbe già fornito al gruppo di Cupertino circa 6 milioni di panelli per iPhone 12 e un piccolo quantitativo per gli iPhone 13. Inoltre, unitamente ai display per gli smartphone, avrebbe iniziato a produrre nei suoi stabilimenti anche pannelli OLED a doppio layer con una diagonale fino a 15 pollici, dimensione poco compatibile con l’iPad, ma in perfetta linea con quella dei MacBook.