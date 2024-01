iPhone 15 a 849€: prezzo RECORD su Amazon

Non ci sono dubbi che su Amazon si possono fare affare decisamente incredibili. In questo momento ti aggiudichi il nuovissimo Apple iPhone 15 a un prezzo da record. Acquistalo con soli 849 euro, invece di 979 euro. Addirittura hai la consegna gratuita inclusa nell’offerta e se sei un cliente Prime hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate mensili a partire da soli 169,80 euro, senza interessi. Insomma un’ottima occasione da prendere al volo.

iPhone 15 128GB: un vero gioiellino

Scegliere Apple iPhone 15 è avere la consapevolezza di assicurarsi uno smartphone longevo e sempre prestante. Grazie ai suoi 128GB di ROM hai tanto spazio di archiviazione per app, giochi e contenuti multimediali. Inoltre, il suo chip A16 Bionic è perfetto per avere sempre prestazioni di altissimo livello. Dynamic Island ora è per tutti e non solo per i modelli Pro. Goditi la comodità di avere sempre tutto sotto controllo.

Acquistalo ora a soli 849 euro, invece di 979 euro. Questa offerta speciale è dedicata a tutti i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.