iPhone 15: Apple continuerà a usare i chip 5G Qualcomm

Sebbene secondo precedenti indiscrezioni Qualcomm avrebbe dovuto occuparsi solo di una piccola parte della produzione dei modem 5G del futuro “melafonino”, stando a quanto riportato da Bloomberg nel corso delle ultime ore pare che le cose non andranno propriamente in questo modo. La società di San Diego, infatti, avrà in mano la grande maggioranza della produzione dei chip per iPhone 15.

iPhone 15: modem 5G ancora di Qualcomm

A dare comunicazione della cosa è stato il giornalista Mark Gurman, autorevole e solitamente piuttosto affidabile. Confermando quanto già sostenuto nelle ultime settimane pure da altri, Gurman informa che ci vorrà ancora un altro po’ di tempo per far sì che Apple possa produrre in autonomia un modem con caratteristiche e prestazioni soddisfacenti per usarlo negli iPhone e in altri suoi dispositivi. Nel mentre, il colosso di Cupertino continuerà ad affidarsi a Qualcomm che ha confermato ai suoi investitori che manterrà le sue attuali forniture.

Stando quindi a quanto comunicato, risulta essere abbastanza improbabile che Apple possa lanciare un iPhone 15 con modem 5G proprietario il prossimo anno. Più verosimile, invece, è una transizione nel corso del 2024. Per il momento, comunque, il gruppo di Cupertino si è rifiutato di commentare la questione.

Da tenere presente che nel 2019 Apple ha acquisito la divisione modem mobile di Intel, il che ha permesso all’azienda di mettere le mani su oltre 17.000 brevetti e di inglobare nel suo organico 2200 dipendenti Intel. Nel mentre, Apple e Qualcomm hanno recentemente concluso le loro diatribe legali per le royalty sui brevetti, raggiungendo un accorso di sei anni che scade nel 2025. Inoltre, vale la pena notare che Qualcomm è l’attuale fornitore del modulo di comunicazione satellitare impiegato su iPhone 14 e 14 Pro, sebbene alcuni dei componenti a radiofrequenza siano stati progettati direttamente da Apple stessa.