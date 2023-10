iPhone 15: iOS 17.0.3 risolve il surriscaldamento

Apple ha distribuito l’aggiornamento per iOS che risolve il problema del surriscaldamento degli iPhone 15. Il fix è stato incluso nella versione 17.0.3 insieme alle patch per due vulnerabilità presenti nel kernel e in WebRTC. Gli utenti dovrebbero quindi installare l’update al più presto.

iOS 17.0.3 raffredda gli iPhone 15

Contrariamente a quanto ipotizzato dal noto analista Ming-Chi Kuo, l’incremento della temperatura interna non è dovuto al nuovo design e all’uso del titanio. Il problema è stato infatti segnalato anche dagli utenti che hanno acquistato gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus (che non hanno un frame in titanio).

Apple aveva confermato che la causa è un bug in iOS 17, in abbinamento ad alcune app di terze parti, tra cui Uber, Instagram e Asphalt 9. L’azienda di Cupertino ha risolto il problema con iOS 17.0.3. La nuova versione del sistema operativo risolve anche due vulnerabilità zero-day.

La prima, presente nel kernel e indicata con CVE-2023-42824, permette di elevare i privilegi, ma è necessario l’accesso locale. La seconda, presente in WebRTC e indicata con CVE-2023-5217, può essere sfruttata per eseguire codice arbitrario.

Quest’ultima vulnerabilità, scoperta da un ricercatore del Threat Analysis Group di Google, è dovuta ad un heap buffer overflow nella codifica VP8 della libreria libvpx. La patch è stata già rilasciata da Google, Microsoft e Mozilla per Chrome, Edge e Firefox. Le due vulnerabilità erano presenti anche in iPadOS e sono state corrette con iPadOS 17.0.3.

Dall’inizio dell’anno, Apple ha risolto 17 vulnerabilità zero-day in iOS/iPadOS. iOS 17.0.3 è il terzo aggiornamento minore nelle ultime tre settimane. L’update più importante sarà iOS 17.1, attualmente in versione beta, che include diverse novità.