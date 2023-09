Problemi di surriscaldamento per iPhone 15 Pro e Max?

A pochi giorni dal loro debutto ufficiale, emerge un potenziale problema per i due smartphone top di gamma della mela morsicata: alcuni utenti segnalano un eccessivo surriscaldamento dei modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In alcuni casi, la temperatura della scocca sale a tal punto da non poterla tenere in mano.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max si scaldano troppo?

I feedback riguardano in particolare due situazioni: la fase di ricarica della batteria e l’utilizzo prolungato. C’è chi ha già provato a eseguire un test con la termocamera (YouTube), per avere un riscontro oggettivo. Nello screenshot qui sotto, la porzione di telefono interessata, quella in bianco.

Alcune delle discussioni relative al problema sono comparse anche sul forum ufficiale di Apple, che per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Altre, invece, su Reddit e sulle bacheche dei social network: Anch’io ho comprato iPhone 15 Pro e si surriscalda quando effettuo una telefonata per circa 8-10 minuti , Ho appena acquistato iPhone 15 Pro, oggi, ed è così caldo da non poterlo tenere in mano a lungo .

C’è chi afferma di aver raggiunto i 48 °C durante una sessione di gaming con impostazioni di qualità elevate. Il supporto ai giochi mobile più evoluti è una delle caratteristiche sponsorizzate durante l’evento di presentazione.

This is insane. The iPhone 15 Pro can reach temperatures of up to 48 degrees. Apple fire dragon 😂😂 pic.twitter.com/VJUqPusPf7 — Revegnus (@Tech_Reve) September 19, 2023

Non tutti, però, concordato. È il caso dei redattori di Digital Trends che hanno avuto modo di metterli alla prova. Affermano di aver rilevato una temperatura elevata della scocca durante la fase della configurazione iniziale, senza però poi incontrare l’anomalia in seguito, durante il normale utilizzo quotidiano.

La palla passa ora nelle mani della mela morsicata. Se il problema dovesse in qualche modo essere legato al software o alle modalità di impiego dei moduli integrati, non sarebbe da escludere il rilascio di un aggiornamento correttivo, sotto forma di update destinato al sistema operativo iOS.

