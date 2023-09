iPhone 15 Plus: nell'uso quotidiano la batteria dura di più

Quale tra i nuovi iPhone 15 è il dispositivo che ha la batteria capace di durare di più? A rispondere ci ha pensato lo youtuber Mrwhosetheboss, con il primo test al riguardo e il verdetto è stato che a vincere su tutti è iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Plus: la batteria nel quotidiano dura più a lungo

La pagina delle specifiche tecniche di Apple riporta la durata della batteria in termini di longevità per sessioni di riproduzione audio e riproduzione video continue. Stando ai dati forniti dall’azienda, iPhone 15 Pro Max dura più a lungo nella riproduzione di video in streaming con 25 ore rispetto alle 20 ore del 15 Pro e del 15 Plus. Nella riproduzione audio, però, il 15 Pro Max ha una durata nominale di 95 ore, mentre il 15 Plus può arrivare a 100 ore.

I numeri forniti da Apple sono importanti per effettuare un confronto tra i modelli, ma da essi è difficile durata della batteria nell’utilizzo concreto e quotidiano, generalmente più complesso rispetto al solo guardare video e riprodurre audio.

Mrwhosetheboss ha pertanto cercato di simulare un modello di utilizzo quotidiano più realistico, come visibile nel video annesso di seguito, passando attraverso attività che consumano energia come usare TikTok, fare videochiamate su Zoom, registrare video dalla fotocamera e giocare. Nel testo lo schermo rimane acceso tutto il tempo, fino a quanto la batteria non si scarica del tutto e si arriva allo spegnimento.

Sino a prima di questo test il primato spettava ad iPhone 13 Pro Max, in quanto la durata della batteria è leggermente diminuita con il passaggio ad iPhone 14, mentre tra i nuovi iPhone 15 il modello Pro si è spento per primo, seguito dal modello base e dal Pro Max e a battere tutti è stato il modello Plus, raggiungendo una durata di 13 ore e 19 minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.