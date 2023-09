Apple: iFixit esamina le custodie FineWoven di iPhone 15

In occasione dell’evento di presentazione dei nuovi iPhone 15 tenutosi a inizio settembre, Apple ha provveduto a introdurre sul mercato anche una serie di nuove custodie in tessuto FineWoven in sostituzione delle medesime soluzioni precedentemente proposte in pelle. In molti, però, stanno criticando il materiale e proprio per tale ragione il team di iFixit, noto per i teardown, ha deciso di esaminarlo dettagliatamente.

Apple: cover FineWoven al microscopio

La squadra di i iFixit ha infatti deciso di analizzare da un punto di vista più scientifico le nuove custodie di Apple in tessuto FineWoven che, è bene precisarlo, non è stato inventato dal colosso di Cupertino, ma si tratta di un tessuto in microtwill.

Dall’analisi condotta da iFixit condotta al microscopio è emerso che il tessuto è effettivamente di alta qualità, in quanto costruito da fasci di fibre dallo spessore estremamente ridotto e finemente intrecciate tra loro. Sono solo 6 micron per ogni fibra, ovvero circa 1/12 dello spessore di un capello umano.

Queste fibre sono attaccate tra loro per creare fili spessi circa 150 micron che poi a loro volta vengono intrecciati per creare la tipica trama di un tessuto twill, caratterizzata da un grazioso motivo diagonale a 45°.

Grazie alla sua trama così fitta, il tessuto FineWoven è molto resistente agli strappi, conseguenza anche piuttosto durevole. Quando la superficie viene però graffiata con unghie, chiavi o qualsiasi altro oggetto, le fibre spinte dai graffi riflettono la luce in modo irregolare rispetto ai grappoli intatti e di conseguenza si crea un segno ben visibile e durevole. Le fibre non si rompono, ed i test al microscopio lo confermano, ma visivamente il graffio è evidente ed è pure piuttosto brutto.

Per quel che riguarda le macchine, facendo cadere delle gocce di caffè con il dito sulla cover, quest’ultima si è macchiata, ma poco dopo è evaporato tutto. Con l’olio, invece, non vi è rimedio e la custodia resta unta. Stesso discorso per quel che riguarda la salsa piccante.

iFixit ha anche tagliato la cover a metà e dall’esterno all’interno si hanno tessuto FineWoven, schiuma grigia, foglio di plastica rigida, hardware MagSafe con schiuma bianca, un altro foglio di plastica rigida ed infine uno strato interno di tessuto FineWoven