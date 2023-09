iPhone 15: le nuove cover FineWoven non piacciono

Con il debutto dei nuovi iPhone 15 sul mercato che è avvenuto ufficialmente oggi, Apple ha deciso di sostituire custodie e accessori in pelle con nuove soluzioni in un materiale che l’azienda definisce FineWoven, designato come un microtwill lussuoso e durevole. Purtroppo, però, il cambiamento non è piaciuto affatto, o almeno non a tutti.

iPhone 15: delusione per le custodie FineWoven

Molti clienti si dicono infatti delusi dalla qualità delle nuove custodie FineWoven e sono parecchi coloro che hanno deciso di effettuarne il reso. “Dopo averla tenuta in mano”, dichiara un utente , “sembra più una custodia economica da 10 dollari di Amazon piuttosto che una custodia di qualità Apple, soprattutto a questo prezzo.”

“Ricevuta e restituita”, ha detto un altro utente. “Sembrava scadente, quasi come il cartone. La custodia in sé è carina, secondo me, ma non sono sicuro che ne valga la pena. Le custodie in pelle mi sono sembrate molto più belle. Sono assolutamente dalla parte di madre natura, ma quando si tratta di rapporto qualità-prezzo, la custodia FineWoven è semplicemente scadente.”

Anche Alison Johnson di The Verge ha definito le nuove custodie per iPhone 15 “davvero pessime” e ha descritto la linea di accessori FineWoven di Apple in generale come “categoricamente terribile”.

Ovviamente c’è pure chi ha dimostrato apprezzamento per le nuove soluzioni per la protezione di iPhone 15 proposte dal colosso di Cupertino, forti sostenitori dell’ecologia in primis, ma questa è forse la prima volta in assoluto che si leggono tante critiche, in special modo in negativo, su questo genere di accessori.