iPhone 15: nuove custodie premium FineWoven

Nei giorni scorsi è stata diffusa l’indiscrezione secondo cui con l’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 15, il cui evento di presentazione è stato fissato da Apple per il 12 settembre, non saranno proposte le consuete custodie in pelle, ma una nuova soluzione di stampo premium.

iPhone 15: i dettagli sulle nuove custodie premium

A tal riguardo, nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli: le nuove custodie di fascia premium si chiameranno FineWoven, si abbineranno a un nuovo cinturino per Apple Watch e saranno disponibili in dieci diverse opzioni di colore. Ad informare della cosa è stato il leaker Kosutami.

All colors of iPhone 15 Eco-fiber Leather Case with MagSafe

And this material also used for new Watch band.#Apple #AppleEvent #iPhone15

Also, this type of case has rubber-wrapped bezels, and it’s little darker than main color@URedditor pic.twitter.com/l9kSjxpwuk — Kosutami (@KosutamiSan) September 3, 2023

Andando più in dettaglio, la nuova linea di custodie sarà disponibile nelle colorazioni nero, gelso, tortora, verde, blu pacifico, glicine, bianco, giallo, arancione e rosa. Le cover avranno bordi rivestiti in gomma, leggermente più scuri rispetto alla parte posteriore intrecciata.

Per quel che riguarda il nuovo cinturino per Apple Watch, invece, Kosutami aveva precedentemente affermato che l’azienda della “mela morsicata” stava pianificando il rilascio di un nuovo modello realizzato in tessuto intrecciato con fibbia magnetica e che il lancio sarebbe avvenuto in concomitanza dell’arrivo di Apple Watch Series 9.

Ora, invece, il leaker ha chiarito che il cinturino sarà realizzato con lo stesso materiale della nuova linea di custodie premium per iPhone 15 e dovrebbe essere venduto al dettaglio al prezzo non propriamente economico di 99 $, ovvero la stessa cifra richiesta per il modello Braided Solo Loop, mentre in termini di desing potrebbe essere simile alla Modern Buckle, ma con un risparmio di circa 50 $ in confronto.