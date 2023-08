iPhone 15: custodie in tessuto invece che in pelle

La cosa era stata già vociferata giorni addietro: per gli iPhone 15 che saranno annunciati a giorni, Apple non proporrà più le consuete custodie in pelle, ma al suo posto saranno presentate nuove soluzioni di stampo premium. Nelle ultime ore, poi, sono giunte ulteriori conferme al riguardo, con in aggiunta il fatto che il materiale scelto in sostituzione sarà il tessuto.

Il noto leaker @MajinBuOfficial ha infatti diffuso su X alcune immagini di quelle che dovrebbero essere le nuove custodie premium ufficiali di Apple per la gamma iPhone 15 che, appunto, saranno realizzate in tessuto, come visibile di seguito.

The updated schematics of the iPhone 15 simil leather cases show the same colors. I have no information yet on the material used but it also seems that they are presented as "Magsafe environmental protection cloth leather case"

This is what they might look like pic.twitter.com/7GdJisMfvg

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 27, 2023