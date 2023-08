iPhone 15: Apple non produrrà custodie in pelle

Per i nuovi iPhone 15, che dovrebbero essere annunciati nei prossimi giorni, Apple non avrebbe in programma il lancio di custodie ufficiali in pelle come invece fatto di consueto. A riferirlo sono le più recenti indiscrezioni provenienti da fonti presumibilmente attendibili e ben aggiornate.

iPhone 15: nuovo materiale premium per sostituire la pelle

È probabile che l’azienda abbia intenzione di introdurre un nuovo materiale premium per le custodie che andrà a rimpiazzare la pelle tradizionale. Da notare che lo steso viene già fatto pure ad altre aziende, come i marchi automobilistici di lusso che stanno offrendo sempre più spesso alternative alla pelle per i sedili e le rifiniture, come nel caso di Land Rover che è considerato un leader nel campo dei tessuti non in pelle e della sostenibilità.

Non è chiaro quale possa essere il motivo alla base di tale scelta, ma non è escluso che Apple abbia deciso di procedere in questo modo in favore dell’ambiente, visto e considerato che tutta l’industria che sta alle spalle della produzione delle cover in pelle ha un’impronta in carbonio eccessivamente alta.

La mossa è comunque a prima vista piuttosto strana, visto e considerato che Apple ha sempre ottenuto ricavi consistenti dalle custodie in pelle per iPhone. Inoltre si tratta di prodotto ad alto margine, in quanto il costo di produzione è basso, mentre il guadagno è considerevole.

Sarà indubbiamente interessante vedere come questo presunto cambio di direzione andrà a influenzare il mercato delle custodie per iPhone e se il colosso di Cupertino riuscirà effettivamente a proporre un materiale ugualmente lussuoso e attraente quanto per il momento lo è la pelle.

