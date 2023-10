Apple iPhone 15: surriscaldamento per bug di iOS 17

Apple ha smentito che il surriscaldamento degli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sia dovuto al nuovo design interno. L’azienda di Cupertino ha individuato un bug in iOS 17 che causa un eccessivo aumento della temperatura. Il problema viene inoltre accentuato da alcune app di terze parti, tra cui Instagram.

Fix in arrivo con iOS 17.1

Le prime segnalazioni sono arrivate a fine settembre dagli utenti che hanno acquistato i modelli della serie iPhone 15 Pro. L’eccessiva temperatura (fino a 48° C) è stata rilevata durante le sessioni di gaming e la ricarica della batteria. Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, il problema è dovuto al nuovo design del sistema di dissipazione del calore e all’uso di un frame in titanio. Alcuni utenti avevano attribuito la colpa anche allo standard USB Type-C Power Delivery.

Apple ha smentito entrambe le ipotesi. Il frame in titanio, abbinato alla struttura interna in alluminio, garantisce una migliore dissipazione del calore rispetto all’acciaio inossidabile usato nei precedenti modelli. Inoltre, il surriscaldamento è stato segnalato anche dagli utenti con iPhone 15 e iPhone 15 Plus (che non hanno un frame in titanio). Esclusa anche la tecnologia di ricarica, in quanto gli iPhone regolano automaticamente l’assorbimento di potenza.

Apple ha invece scoperto un bug in iOS 17 che causa un aumento della temperatura. È quindi previsto il rilascio di un fix, probabilmente con iOS 17.1, attualmente disponibile in versione beta. Ma la colpa è stata attribuita anche ad alcune app di terze parti, tra cui Instagram, Uber e Asphalt 9 (Instagram è stata già aggiornata).

L’azienda di Cupertino ha inoltre chiarito che l’incremento di temperatura si può verificare anche durante la configurazione iniziale degli iPhone 15 (o durante il ripristino), in quanto aumenta l’attività in background (come il download di tutti i contenuti multimediali accumulati con il precedente smartphone).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.