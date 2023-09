iPhone 15 Pro Max: iFixit svela i segreti nascosti

Gli esperti di iFixit hanno effettuato il tradizionale teardown del nuovo iPhone 15 Pro Max, svelando i segreti nascosti, tra cui la capacità della batteria e il teleobiettivo a periscopio. Durante la presentazione, Apple aveva sottolineato la maggiore riparabilità. Tuttavia, la sostituzione dei componenti è ostacolata dal “DRM software”.

iPhone 15 Max Pro: blocco software

A partire dall’iPhone 14, Apple ha utilizzato un nuovo design che permette di accedere ai componenti interni da entrambi i lati, rimuovendo lo schermo o la cover. Anche il nuovo iPhone 15 Pro Max adotta questa questo design, ma i componenti sono nascosti dietro lo schermo, invece che dietro la cover in vetro. La sostituzione della batteria è quindi più rischiosa perché deve essere rimosso il costosissimo e fragile display.

A proposito della batteria, iFixit ha scoperto che la capacità è 4.442 mAh, ovvero il 2,3% in più rispetto a quella dell’iPhone 14 Pro Max (4.323 mAh). Alcuni utenti hanno segnalato che la temperatura è troppo elevata, per cui l’autonomia potrebbe diminuire.

La struttura interna dello smartphone è ancora in alluminio, ma i bordi sono in titanio (Apple ha usato un processo termomeccanico per unire i due metalli). Tuttavia, il rivestimento esterno si scolorisce e graffia facilmente.

L’iPhone 15 Pro Max ha un teleobiettivo con zoom ottico 5x. Apple ha usato quattro lenti a periscopio (tetraprisma) per ottenere una lunghezza focale fino a 120 millimetri. Le altre due fotocamere posteriori sono le stesse dell’iPhone 14 Pro Max, quindi i miglioramenti nella qualità delle immagini sono dovute al chip A17 Pro.

Gli esperti di iFixit hanno che la fotocamera frontale può essere rimossa, ma non può essere sostituita. Lo stesso accade con altri componenti. Se l’utente non acquista parti originali direttamente da Apple, lo smartphone mostrerà sullo schermo diversi messaggi per indicare che il componente non è originale. In pratica è stato aggiunto un DRM software (è necessario autenticare la riparazione tramite connessione ai server Apple).

Lo stesso vincolo è presente negli altri modelli della serie. Per questo motivo, iFixit ha assegnato a tutti gli smartphone un punteggio di riparabilità di 4/10.

