iPhone 15 Pro: il titanio cambia colore con le ditate

I nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max fanno il loro debutto ufficiale sul mercato proprio oggi, dopo la presentazione avvenuta a inizio mese e l’apertura dei preordini verificatasi la scorsa settimana. Ci sono quindi già diversi utenti che stanno avendo modo, prima di altri, di testare i nuovi device e a quanto pare è già pioggia di critiche per quel che concerne la nuova finitura in titanio.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: scocca in titanio soggetta a cambi di colore

Stando a quanto segnalato da coloro che stanno avendo modo di provare personalmente i nuovi smartphone Pro di casa Apple, tenere in mano i dispositivi senza custodia potrebbe causare una variazione del colore del frame in titanio.

Da tenere presente che il fenomeno era già stato riscontrato da chi aveva avuto occasione di provare il dispositivo in anteprima e che ora viene altresì confermato da Apple stessa con un aggiornamento della pagina di supporto relativamente a come effettuare la pulizia del dispositivo, su cui si legge quanto segue.

Per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, il grasso cutaneo potrebbe alterare temporaneamente il colore del bordo esterno. La pulizia del tuo iPhone con un panno morbido, leggermente umido e privo di lanugine ripristinerà il look originale.

Sulla base di quanto riferito dal colosso di Cupertino si apprende però che il fenomeno pare essere solo temporaneo, in quanto è sufficiente una passata con un panno per ripristinare il colore originale del bordo in titanio. Ad ogni modo, è evidente che nonostante il cambio di materiale anche i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max non sono esenti dalle ditate.