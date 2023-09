iPhone 15 Pro: ecco il primo drop test, male per il titanio

È ufficialmente il primo giorno di vendita sul mercato di iPhone 15 Pro ed è anche il momento dell’esecuzione del primo drop test, per sperimentare il grado di resistenza del nuovo smartphone di casa Apple.

iPhone 15 Pro: il video del primo drop test

Ad occuparsi della cosa è stato lo youtuber australiano Sam Kohl proprietario del canale AppleTrack e stando a quanto filmato pare i bordi arrotondati in titanio non siano più resistenti della soluzione precedentemente adottata per iPhone 14 Pro. Di seguito è disponibile il video del drop test.

Mentre la fascia piatta in acciaio inossidabile su iPhone 14 Pro ha assorbito gran parte dell’impatto, i lati arrotondati in titanio del nuovo modello Pro di “melafonino” sembrano causare la diffusione dell’urto sul vetro anteriore e posteriore, con crepe a ragnatela.

Confrontando direttamente i bordi in titanio e acciaio inossidabile, la fascia in acciaio inossidabile di iPhone 14 Pro è apparentemente più rapida nel mostrare ammaccature e graffi, ma l’integrità strutturale aiuta il 15 Pro a rendere meglio complessivamente.

Oltre al passaggio da un bordo dritto a uno leggermente arrotondato, un altro fattore determinante nel drop test è che le proprietà dell’acciaio inossidabile fanno sì che questo materiale agisca come una sorta di ammortizzatore in molti casi, piegandosi sotto sforzo. Il titanio è relativamente rigido e ciò significa che qualsiasi impatto che si verifica deve essere disperso in altre aree del dispositivo.

Da tenere altresì presente che, mentre iPhone 14 Pro è rimasto in condizioni quasi perfette fino alla fine, il vetro del 15 Pro ha iniziato a frantumarsi a circa metà test. Le cadute successive hanno causato sempre più danni al vetro dello smartphone, sia sul fronte che sul retro. Alla fine, la metà inferiore del display del nuovo “melafonino” è risultata totalmente rovinata (mostrando solo pixel bianchi) e il modulo della fotocamera posteriore si è staccato completamente dal telaio.

