iPhone 15 a meno di 800€ su eBay: un SOGNO

Sei pronto per risparmiare acquistando un vero top di gamma assoluto? Allora corri su eBay, l’offerta di oggi è pazzesca e ti permetterà di realizzare un sogno. Acquista il fantastico Apple iPhone 15 128GB a soli 798,90 euro, invece di 979 euro. Si tratta di un’occasione unica che sta andando letteralmente a ruba. Puoi stare tranquillo con questo acquisto perché il venditore ha il 99,4% di feedback positivi. Inoltre, la consegna gratuita e la Garanzia Cliente eBay sono incluse.

iPhone 15 128GB: potenza all’avanguardia

Apple iPhone 15 128GB è uno smartphone superiore alla norma. Grazie al chip A16 Bionic offre prestazioni elevate. Interessante è l’ottima gestione tra potenza e consumi energetici. Infatti, questo telefono è in grado di gestire sapientemente tutte le funzionalità per rendere effettive al momento giusto così da evitare un consumo di batteria inutile ed eccessivo. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è bellissimo e super resistente grazie alla tecnologia Ceramic Shield.

Acquistalo adesso a soli 798,90 euro, invece di 979 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 266,30 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

