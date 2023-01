iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbero costare di più

I nuovi iPhone 15 sono da poco entrati nella fase di test della produzione e saranno annunciati in autunno, ma si parla già di rincari rispetto a quanto attualmente proposto sul mercato da Apple. Stando infatti a quanto riferito da una fonte non verificata su Weibo, il colosso di Cupertino intende aumentare il prezzo delle versioni Pro dei suoi futuri smartphone per accentuare il divario rispetto alla versione base e Plus.

iPhone 15 Pro e Pro Max: prezzo oltre i 1.000 dollari per la prima volta

Al momento, non è ancora chiaro a quanto, precisamente, potrebbe corrispondere questo rincaro, ma se si tiene conto del fatto che iPhone 14 Pro e 14 Pro Max partono rispettivamente da 999 dollari (in Italia da 1.339 euro) e da 1.099 dollari (in Italia da 1.489 euro), anche se ormai è già possibile trovare i dispositivi in sconto nei negozi, qualsiasi aumento di prezzo porterebbe entrambi i futuri modelli di smartphone Apple oltre i 1.000 dollari per la prima volta in assoluto.

Nel report viene altresì sottolineato il fatto che visto che iPhone 15 e 15 Plus dovrebbero ottenere una serie di funzionalità che al momento sono un’esclusiva dei modelli Pro, come nel caso della Dynamic Island e della fotocamera da 48 megapixel, quest’anno sarà ancora più necessario separare le versioni top di gamma dello smartphone dalle altre in termini di prezzi.

È però bene tenere presente che, come anticipato, essendo il report di Weibo proveniente da una fonte non è nota, i dettagli riferiti vanno presi con il dovuto scetticismo, anche se occasionalmente le informazioni riportate sul noto social media cinese si sono rivelate accurate.

