iPhone 15 Pro: sensore LiDAR di Sony di nuova generazione

I prossimi iPhone 15 Pro saranno dotati di un nuovo sensore LiDAR prodotto da Sony, o almeno così dovrebbe essere stando a quanto comunicato dagli analisti Blayne Curtis e Tom O’Malley di Barclays, i quali non sembrano avere neppure un dubbio al riguardo.

iPhone 15 Pro con un nuovo scanner LiDAR di Sony

Andando più nello specifico, stando a quanto comunicato nelle sorse ore, Apple avrebbe deciso di sostituire gli attuali fornitori Lumentum e WIN Semiconductors preferendo Sony e la sua soluzione.

Inoltre, non sarebbe neppure da escludere l’ipotesi che la nota azienda giapponese riesca ad ottenere l’esclusiva, tagliando fuori dai giochi LITE e COHR che potrebbero però venire chiamate nuovamente in causa qualora Apple decidesse di diversificare la fornitura, dando comunque a Sony la parte maggiore della commessa.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, un estratto della nota degli analisti in cui si discute della cosa.

Sony potrebbe prendere la maggioranza, se non tutta, della quota sul sensore di fronte al mondo nei modelli di quest’anno con l’azienda che fornisce un modulo, VCSEL, ricevitore e driver. Questo è un vento contrario negativo sia per LITE che per COHR che consideriamo probabile.

Da notare che le informazioni in questione sono in linea con quanto dichiarato lo scorso mese dall’analista Ming-Chi Kuo, il quale aveva per l’appunto teorizzato l’interruzione dei rapporti tra Apple e WIN Semiconductors e Lumentum.

Ricordiamo lo che scanner LiDAR è stato introdotto per la prima volta in assoluto sui modelli di iPhone Pro lanciati dal gruppo di Cupertino nel 2020. Permette di misurare la distanza della luce e utilizzare le informazioni sulla profondità dei pixel in una scena. Pertanto viene adoperato con le app che sfruttando la realtà aumentata, per le foto in modalità notturna e per la messa a fuoco automatica della fotocamera

