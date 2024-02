iPhone 15: la versione da 256GB oggi costa solo 939€ su eBay

Acquista adesso un iPhone 15 da 256GB a soli 939,90 euro, invece di 1109 euro (listino ufficiale Apple). Si tratta di un’occasione unica per due motivi. Primo, stai risparmiando ben 170 euro dal prezzo di listino. Secondo, stai acquistando la versione da 256GB che ti assicura più spazio e quindi più opportunità. Tra l’altro la consegna gratuita direttamente a casa tua è inclusa nel prezzo. Inoltre, hai anche Garanzia Cliente eBay e Servizio eBay Premium.

iPhone 15: tutto quello che vuoi da uno smartphone

Apple iPhone 15 256GB è un ottimo smartphone iOS. Puoi farci veramente di tutto avendo ogni cosa sotto controllo. Infatti, a partire da questo modello, hai la Dynamic Island attiva sull’ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Ciò vuol dire che notifiche, musica, auricolari e molto altro ancora sono gestibili mentre stai facendo altro. Inoltre, il chip A16 Bionic garantisce un livello di prestazione elevato per fare tutto quello che vuoi.

Aggiungilo ora al carrello con soli 939,90 euro, invece di 1109 euro (listino ufficiale Apple). Non serviamo noi per confermarti che si tratta di un ottimo affare. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 313,30 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

