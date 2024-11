iPhone 16 Pro Max: guarda lo SCONTO del BLACK FRIDAY

Lo smartphone top di gamma della mela morsicata è in sconto su Amazon per il Black Friday, al suo prezzo minimo da quando è sul mercato: risparmia 90 euro su iPhone 16 Pro Max nella versione da 256 GB, scegliendo la colorazione che preferisci (Titanio nero, Titanio bianco, Titanio sabbia e Titanio naturale). Approfittane, per allungare le mani sulla migliore incarnazione di un telefono iOS mai lanciata, pronta per l’arrivo dell’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence.

Black Friday: risparmia su iPhone 16 Pro Max

Ha in dotazione il display Super Retina XDR da 6,9 pollici con risoluzione 2868×1320 pixel, il processore A18 Pro realizzato internamente con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core, un sistema di fotocamere Pro con sensore principale Fusion da 48 megapixel, Face ID, Apple Pay, connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, GPS, NFC e batteria con autonomia elevata. Dai uno sguardo alla scheda completa per tutti gli altri dettagli a proposito di specifiche tecniche integrate, design in titanio e funzionalità in dotazione.

iPhone 16 Pro Max è in sconto di 90 euro e lo puoi acquistare al prezzo di 1.399 euro (invece di 1.489 euro come da listino). Scegli la colorazione che preferisci tra Titanio nero, Titanio bianco, Titanio sabbia e Titanio naturale, la spesa finale non cambia. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, con la consegna gratuita prevista già entro domani.

