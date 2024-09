iPhone 16 Pro: si possono scattare foto ProRAW in JPEG-XL

I nuovi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max da poco presentati e lanciati sul mercato da Apple portano in dote un comparto fotografico di tutto rispetto e proprio riguardo l’ambito della fotografia vanno a caratterizzarsi per un’altra novità davvero interessante: la possibilità di scattare foto ProRAW nel formato JPEG-XL. Questa funzionalità, anche se non menzionata durante l’evento di lancio, è stata confermata successivamente attraverso il firmware e poi dall’utilizzo dei device.

iPhone 16 Pro: cattura delle immagini in formato JPEG-XL

Per chi non ne fosse a conoscenza, JPEG-XL è un formato di compressione avanzata che permette di ottenere file significativamente più piccoli senza sacrificare la qualità dell’immagine. Si rivela particolarmente utile per chi necessita di salvare foto di alta qualità, ma occupando meno spazio sul dispositivo.

Il JPEG-XL non è solo vantaggioso per ridurre la dimensione delle foto, ma pure perché supporta le tecnologie più moderne, come la trasparenza, l’HDR e una gamma di colori più ampia.

Intervenendo infatti sulle impostazioni ProRAW di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, gli utenti possono quindi scegliere di catturare immagini in formato JPEG-XL.

Gli utilizzatori di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max possono quindi scegliere tra diverse opzioni di scatto in ProRAW: JPEG Lossless (Massima Compatibilità), JPEG-XL Lossy e JPEG-XL Lossless.

Inoltre, Apple ha evidenziato lo spazio di archiviazione occupato da ogni formato: 11 MB per JPEG-XL Lossy ProRAW a 12 MP, 18 MB per JPEG-XL Lossless ProRAW a 12 MP, 20 MB per JPEG-XL Lossy ProRAW a 48 MP e 46 MB per JPEG-XL Lossless ProRAW a 48 MP.

Da tenere presente che anche se solo i modelli Pro della nuova gamma di smartphone del colosso di Cupertino possono catturare immagini nel formato JPEG-XL, qualsiasi dispositivo Apple con iOS 17 e successivi e macOS 14 e successivi può visualizzare le foto in questo formato.