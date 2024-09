iPhone 16: ripristino via wireless con un altro iPhone

I nuovi iPhone 16 portano in dote diverse migliore rispetto ai modelli precedenti, compresa la possibilità, concessa da iOS 18, di effettuare il ripristino del firmare via wireless sfruttando un altro dispositivo iPhone come sorgente. Si tratta di una funzionalità che segna un’evoluzione significativa rispetto al passato e che semplifica notevolmente la gestione dei problemi a cui possono andare incontro gli utenti.

iPhone 16: ripristino senza fili da un altro dispositivo Apple

Da tenere presente che non si tratta di una trovata del tutto nuova per Apple. Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, l’idea di permettere agli utenti di ripristinare i propri dispositivi in modalità wireless era stata inizialmente introdotta per Apple Watch con iOS 15.4 e watchOS 8.5 e successivamente estesa alla Apple TV con iOS 17 e tvOS 17. È però con iOS 18 che la “mela morsicata” ha deciso di portare questa innovazione sugli iPhone 16.

Usufruire della nuova funzione su iPhone 16 è molto semplice. Quando lo smartphone entra in Recovery Mode, è sufficiente avvicinarlo a un altro iPhone o anche a un iPad per avviare il processo di ripristino. Il dispositivo normalmente funzionante scarica una nuova versione del firmware e la trasferisce al dispositivo problematico, tutto senza dover ricorrere all’uso di un computer.

Al momento, sembra che solo i modelli di iPhone 16 siano compatibili con il ripristino wireless, grazie a una partizione di ripristino speciale su di essi presente e non è ancora chiaro se Apple estenderà questa funzionalità anche ai modelli di smartphone precedenti o se sarà necessario un aggiornamento hardware per poterne fruire.