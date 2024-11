iPhone 16: risparmia 138 euro grazie al Black Friday

È al suo prezzo minimo storico: il nuovo iPhone 16 è tra i grandi protagonisti di oggi nella Settimana del Black Friday su Amazon. Con sistema operativo iOS, supporto nativo per l’AI di Apple Intelligence e processore realizzato internamente dal gruppo di Cupertino, lo smartphone della mela morsicata può essere tuo con uno sconto di 138 euro rispetto al listino ufficiale. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito per non rischiare di dover fare i conti con il sold out.

Black Friday: prezzo minimo storico per iPhone 16

Integra il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED e risoluzione 2556×1179 pixel, il chip A18 con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel, quella frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID, funzionalità avanzate come SOS emergenze via satellite, il supporto alla connettività 5G e Wi-Fi 7, senza dimenticare la batteria con autonomia elevata. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 138 euro applicato in automatico e acquista iPhone 16 al prezzo finale di 841 euro, nella versione da 128 GB e nella colorazione Bianco. Lo puoi ordinare subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis, gestita dalla rete logistica di Amazon (che si occupa anche della vendita).

La Settimana del Black Friday è giunta al suo momento più caldo la pagina amazon.it/blackfriday è il punto di riferimento per trovare le migliori offerte del momento. Qui, fino al 2 dicembre, troverai segnalazioni sui sconti per i dispositivi smart, l’elettronica e gli articoli dell’informatica.