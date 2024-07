iPhone 17: apertura meccanica dell'obiettivo

Apple potrebbe lanciare nel corso del 2025 almeno un modello di iPhone 17 dotato di un sistema di apertura meccanica dell’obiettivo, il che consentirebbe di far entrare un maggiore o minore quantitativo di luce e, dunque, di sfruttare la fotocamera per scattare foto con un effetto di profondità, altrimenti noto come bokeh. La modifica non è stata annunciata ufficialmente da Apple, sia ben chiaro, ma si tratta di indiscrezioni diffuse nelle ore addietro.

iPhone 17: teleobiettivo con apertura meccanica

Sino a questo momento, tutti gli iPhone sono stati dotti di obiettivi con aperture fisse, mentre da qualche anno alcuni smartphone Android di fascia alta, come quelli a marchio Samsung, Sony, Xiaomi e Huawei, già possono contare su soluzioni simili a quella che avrebbe intenzione di introdurre Apple in futuro.

Da tenere presente che Apple offre già l’effetto di profondità su iPhone con la modalità Ritratto, ma è generato in maniera artificiale, mentre questo cambiamento lo renderebbe naturale. Inoltre, la modalità Ritratto può occasionalmente dare qualche problema, riscontrando difficoltà a separare i soggetti in primo piano dallo sfondo, cosa che invece un’apertura meccanica risolverebbe.

Sempre a proposito della fotocamera di iPhone 17, secondo pregresse indiscrezioni la variante Pro Max dovrebbe portare in dote una fotocamera Tetraprism da 48 MP. La novità principale dovrebbe essere l’adozione di un sensore CIS da 48MP e 1/2,6″. Il sistema a tetraprisma dovrebbe arrivare anche su iPhone 17 Pro, ma non è chiaro se sarà lo stesso aggiornato della versione Max o se disporrà di una soluzione proprietaria o magari appartenente alla precedente gamma.