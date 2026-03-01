 iPhone 17: rendi straordinario ogni tuo gesto senza sacrifici
Con l'iPhone 17 non fai rinunce e ora su eBay puoi avere la versione da 256 GB scontata di oltre 144 euro, un affare da non perdere.
Oggi puoi scegliere il meglio senza fare rinuncia e sacrifici e riuscendo anche a risparmiare un bel po’ di soldi? Se vai immediatamente su eBay puoi acquistare l’epico iPhone 17 da 256 GB a soli 834,90 euro, anziché 979 euro.

Il prezzo di listino, anche se non viene segnalato su eBay, lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale di Apple ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Quindi ora avrai la possibilità di risparmiare più di 144 euro sul totale. Una grandissima opportunità da non farsi sfuggire. Inoltre puoi pagare in comode rate da 278,30 euro a interessi zero con Klarna.

iPhone 17: zero sacrifici e ottimo prezzo

Con l’iPhone 17 non farai assolutamente nessun sacrificio, portandoti a casa uno dei migliori modelli sul mercato ha un ottimo prezzo. Vanta un display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion e un refresh rate fino a 120 Hz per dare il meglio anche durante i videogiochi. Senza rinunciare alla resistenza data dal robusto pannello frontale in Ceramic Shield 2.

A bordo troviamo il potentissimo Chip A19 che rende incredibilmente fluida anche la traduzione in tempo reale. Inoltre garantisce una straordinaria autonomia per tutto il giorno con ricarica rapidissima fino al 50% in 20 minuti. Gode di una fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 e un grandangolo sempre da 48 MP. In più la fotocamera frontale Center Stage da 18 MP che ti permette di passare dall’orientamento verticale a quello orizzontale senza ruotare l’iPhone. E poi c’è il famigerato tasto azione per avere tre opzioni a portata di mano in base alle tue esigenze.

Insomma una promozione coi fiocchi che non bisogna assolutamente farsi scappare. Perciò prima che sia tardi e sparisca vai su eBay e acquista il tuo iPhone 17 da 256 GB a soli 834,90 euro, anziché 979 euro. Se concludi l’acquisto subito potrai riceverlo in pochissimi giorni direttamente a casa senza pagare la spedizione.

Pubblicato il 1 mar 2026

