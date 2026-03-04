 iPhone 17e è su Amazon: preordine al prezzo minimo garantito
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iPhone 17e è su Amazon: preordine al prezzo minimo garantito

Preordina subito il nuovo iPhone 17e per acquistarlo al prezzo minimo garantito con vendita e spedizione curate direttamente da Amazon.
iPhone 17e è su Amazon: preordine al prezzo minimo garantito
Tecnologia Mobile
Preordina subito il nuovo iPhone 17e per acquistarlo al prezzo minimo garantito con vendita e spedizione curate direttamente da Amazon.

È iniziata la fase di preordine su Amazon per il nuovo iPhone 17e, al prezzo minimo garantito nelle versioni da 256 e 512 GB. Da questo momento lo puoi acquistare, per riceverlo direttamente a casa tua al day one di settimana prossima e con la consegna gratis. L’ultima generazione del melafonino economico porta con sé alcuni cambiamenti significativi a partire dal chip A19 che migliora le prestazioni. Ci sono poi il modem C1X evoluto e una colorazione inedita: per andare incontro a chi non si accontenta dei tradizionali Nero e Bianco è arrivato il Rosa chiaro.

Preordina iPhone 17e su Amazon

iPhone 17e è in preordine su Amazon: acquistalo ora

Tra gli altri upgrade sono da segnalare il Ceramic Shield 2 sul display Super Retina XDR da 6,1 pollici e l’introduzione del supporto alla tecnologia MagSafe, utile sia per la ricarica wireless che per la compatibilità con gli accessori. C’è naturalmente il sistema operativo iOS 26 preinstallato con accesso alle funzionalità di Apple Intelligence e all’assistente virtuale Siri che entro i prossimi mesi riceverà un importante aggiornamento. Per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche puoi dare uno sguardo alla scheda completa.

Il design di iPhone 17e in tre colorazioni

Ecco le due versioni del nuovo iPhone 17e proposte da Apple, in questo caso con la possibilità di scegliere fra tre colorazioni diverse, in base al proprio gusto personale.

Preordina iPhone 17e su Amazon

Come sempre, sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon senza passare da intermediari. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratis al day one dell’11 marzo, direttamente a casa tua. L’acquisto al prezzo minimo garantito ti assicura che, in caso di sconti proposti dall’e-commerce prima del lancio, la riduzione della spesa sarà applicata in automatico all’atto del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Honor 400 5G è il mid range da prendere a occhi chiusi (eBay)

Honor 400 5G è il mid range da prendere a occhi chiusi (eBay)
HUAWEI Band 11 al minimo storico su Amazon ancora per poco

HUAWEI Band 11 al minimo storico su Amazon ancora per poco
Apple Watch Series 11 a 100€ in meno è un super affare

Apple Watch Series 11 a 100€ in meno è un super affare
Motorola Edge 60 Pro è un medio gamma spettacolare e ora costa poco

Motorola Edge 60 Pro è un medio gamma spettacolare e ora costa poco
Honor 400 5G è il mid range da prendere a occhi chiusi (eBay)

Honor 400 5G è il mid range da prendere a occhi chiusi (eBay)
HUAWEI Band 11 al minimo storico su Amazon ancora per poco

HUAWEI Band 11 al minimo storico su Amazon ancora per poco
Apple Watch Series 11 a 100€ in meno è un super affare

Apple Watch Series 11 a 100€ in meno è un super affare
Motorola Edge 60 Pro è un medio gamma spettacolare e ora costa poco

Motorola Edge 60 Pro è un medio gamma spettacolare e ora costa poco
Davide Tommasi
Pubblicato il
4 mar 2026
Link copiato negli appunti