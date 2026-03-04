iPhone 17e è su Amazon: preordine al prezzo minimo garantito

È iniziata la fase di preordine su Amazon per il nuovo iPhone 17e, al prezzo minimo garantito nelle versioni da 256 e 512 GB. Da questo momento lo puoi acquistare, per riceverlo direttamente a casa tua al day one di settimana prossima e con la consegna gratis. L’ultima generazione del melafonino economico porta con sé alcuni cambiamenti significativi a partire dal chip A19 che migliora le prestazioni. Ci sono poi il modem C1X evoluto e una colorazione inedita: per andare incontro a chi non si accontenta dei tradizionali Nero e Bianco è arrivato il Rosa chiaro.

iPhone 17e è in preordine su Amazon: acquistalo ora

Tra gli altri upgrade sono da segnalare il Ceramic Shield 2 sul display Super Retina XDR da 6,1 pollici e l’introduzione del supporto alla tecnologia MagSafe, utile sia per la ricarica wireless che per la compatibilità con gli accessori. C’è naturalmente il sistema operativo iOS 26 preinstallato con accesso alle funzionalità di Apple Intelligence e all’assistente virtuale Siri che entro i prossimi mesi riceverà un importante aggiornamento. Per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche puoi dare uno sguardo alla scheda completa.

Ecco le due versioni del nuovo iPhone 17e proposte da Apple, in questo caso con la possibilità di scegliere fra tre colorazioni diverse, in base al proprio gusto personale.

Come sempre, sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon senza passare da intermediari. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratis al day one dell’11 marzo, direttamente a casa tua. L’acquisto al prezzo minimo garantito ti assicura che, in caso di sconti proposti dall’e-commerce prima del lancio, la riduzione della spesa sarà applicata in automatico all’atto del pagamento.