iPhone Air da 256GB: il più sottile ed equilibrato di Apple a un ottimo prezzo

Se cerchi un iPhone equilibrato e sottile non devi assolutamente perderti questa straordinaria occasione che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere le mani sul mitico iPhone Air da 256 GB a soli 899 euro, invece che 1.239 euro.

Con lo sconto dunque del 27% oggi potrai risparmiare la bellezza di 340 euro e per ciò che potrei ottenere è davvero un prezzo straordinario. Come dicevamo avrai per le mani un iPhone equilibrato e super sottile che garantisce prestazioni eccellenti. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

iPhone Air da 256 GB: l’equilibrio perfetto

L’iPhone Air si distingue indubbiamente per il suo design estremamente sottile, solo 5,64 mm, nonostante goda di un generoso display OLED Super Retina XDR da 6,5 pollici con refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Dunque non trascura la grandezza dello schermo per risultare più compatto. E anche la batteria non è per niente male considerato lo spazio a disposizione. Ha una capacità da 3.149 mAh ed è quindi in grado di durare per circa 27 ore di video.

Gode del potentissimo chip A19 Pro di Apple con architettura a 3nm e CPU a 5 Core per offrire straordinarie prestazioni che non deluderanno affatto. Inoltre in questa versione ci saranno ben 256 GB di archiviazione che ti permetteranno di tenere tutto quello che desideri senza cancellare nulla. Offre una fotocamera posteriore con lente fusion da 48 MP e zoom ottico 2x con OIS per garantire foto eccezionali in qualsiasi condizione di luce. Tieni inoltre in considerazione che funziona con le eSIM.

Insomma un’opportunità davvero da non lasciarsi sfuggire. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo iPhone Air da 256 GB a soli 899 euro, invece che 1.239 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.