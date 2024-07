iPhone: Apple al sesto posto nel mercato cinese

Per la prima volta dopo anni, Apple ha abbandonato la top 5 dei fornitori di smartphone in Cina, classificandosi con i suoi iPhone in sesta posizione nel secondo trimestre del 2024.

iPhone battuto in Cina dalla concorrenza

I dati della società di ricerche Canalys mostrano infatti che le spedizioni degli iPhone di Apple in Cina sono diminuite del 6,7% su base annua. Il caso sarebbe imputabile alla sempre più “feroce” concorrenza di marchi nazionali come Huawei, Vivo, Oppo, Honor e Xiaomi. In particolare, Huawei ha visto una rinascita nel mercato degli smartphone di fascia alta, alimentato da chip avanzati prodotti interamente in Cina.

Canalys ha riferito che il mercato complessivo cinese degli smartphone ha registrato una crescita del 10% su base annua nel secondo trimestre del 2024, con spedizioni superiori a 70 milioni di unità. Vivo ha recuperato il primo posto spedendo 13,1 milioni di unità, conquistando una quota di mercato del 19%. Oppo ha totalizzato 11,3 milioni di unità, Honor 10,7 milioni di unità e Huawei 10,6 milioni di unità. Xiaomi è rientrata tra i primi cinque con un aumento del 17% su base annua, spedendo 10 milioni di unità. Al contrario, le spedizioni di Apple sono calate a 9,7 milioni di unità, rappresentando una quota di mercato del 14%.

Il panorama è stato ulteriormente complicato dalla crescita complessiva dei fornitori locali, che hanno beneficiato delle loro catene di approvvigionamento localizzate e della forte fedeltà al marchio tra i consumatori cinesi.

L’analista di Canalys Lucas Zhong ha sottolineato l’importanza della società che localizzi Apple Intelligence per la Cina entro il prossimo anno per riconquistare quote di mercato. Inoltre, il lancio della linea iPhone 16 entro la fine dell’anno dovrebbe guidare la domanda e potenzialmente migliorare la posizione di mercato del colosso di Cupertino.