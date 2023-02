iPhone: Apple continua a lavorare alla ricarica inversa

Apple intende offrire il pieno supporto alla ricarica wireless bilaterale sui suoi iPhone, una funzionalità di cui si discute ormai da tempo e che è già presente da parecchio su diversi smartphone Android. Il colosso di Cupertino aveva sperato di introdurre questa funzione su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, ma non è riuscita a finalizzare lo sviluppo in tempo utile per il rilascio dei dispositivi.

iPhone: ricarica wireless bilaterale in lavorazione

A descrivere lo scenario sono state alcune fonti ben informate sul progetto con cui ha avuto modo di interloquire la redazione di 9to5Mac, le quali hanno comunicato pure che gli ingegneri di Apple stanno continuando a lavorare alla cosa nella speranza di poter implementare in futuro la ricarica wireless inversa.

Non è tuttavia da escludere che l’implementazione della tecnologia possa subire ulteriori ritardi o, nella peggiore delle ipotesi, che possa essere messa definitivamente da parte, a causa della non sufficiente dissipazione del calore e della scarsa efficienza della ricarica. Proprio a tal proposito, sarebbe in sviluppo un firmware “wireless power out” che dovrebbe consentire una migliore gestione delle temperature e una maggiore velocità di ricarica.

Pare altresì che Apple stia lavorando a una nuova interfaccia utente che mostra animazioni ed emette effetti sonori all’avvio della ricarica wireless, similmente a quanto attualmente avviene usando gli accessori MagSafe.

Da tenere presente che l”implementazione completa di questa funzione potrebbe permettere a un iPhone di ricaricare qualsiasi accessorio con supporto Qi. Per fare un esempio pratico, gli AirPods che potrebbero venire ricaricati semplicemente poggiandoli sul retro del “melafonino”.

