iPhone SE 4: Apple ha scelto chi produrrà i display OLED

Il prossimo iPhone SE 4, il cui arrivo è previsto per il 2025, presenterà un design simile ad iPhone 14 con display OLED, o almeno questo è quanto è stato possibile apprendere dalle indiscrezioni dei giorni scorsi. A tal riguardo, nelle ultime ore sono emersi nuovi e interessanti dettagli. Più precisamente, secondo quanto riportato da The Elec, uno dei fornitori chiave dei pannelli sarà LG Display, affiancando BOE.

iPhone SE 4 display OLED prodotti anche da LG Display

Apple avrebbe infatti deciso di coinvolgere LG Display come fornitore secondario per i pannelli OLED, mentre BOE sarà il fornitore principale. La mossa in questione sarebbe la conseguenza del fatto che BOE ha avuto problemi di resa con i pannelli OLED in passato. Per cui, andando a coinvolgere LG Display, il colosso di Cupertino può assicurarsi una copertura per evitare ritardi o problemi nella produzione.

In merito ai costi, è interessante notare che i pannelli OLED per iPhone SE 2025 avranno prezzi molto più bassi rispetto a quelli utilizzati per l’iPhone 15, visto e considerando che saranno impiegati componenti già presenti su iPhone 13 e iPhone 14. Il tutto si traduce nel fatto che i fornitori non dovranno fare nuovi investimenti in ricerca e sviluppo, rendendo la produzione maggiormente economica ed efficiente.

Ricordiamo che il nuovo iPhone SE 4 offrirà non solo un aggiornamento in termini di estetica, ma anche e sopratutto di funzionalità, con lo schermo che aumenta da 4,7 pollici a 6,06 pollici, l’introduzione del Face ID al posto del Touch ID, una porta USB-C, un pulsante Action e l’eliminazione del tasto Home.