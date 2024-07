iPhone SE 4: nel 2025 con significative novità

Dopo le indiscrezioni delle score ore, relative al fatto che iPhone SE 4 avrà lo stesso telaio posteriore di iPhone 16, sono emersi nuovi e interessanti dettagli riguardo il futuro modello di smartphone Apple “low budget”. A diffonderli è stato il noto leaker “Ice Universe” attraverso il social cinese Weibo.

iPhone SE 4: display OLED, fotocamera da 48 MP e altre novità

Stando a quanto dichiarato, com’era già noto, il nuovo iPhone SE 4 includerà Face ID e una porta USB-C, segnando un netto miglioramento rispetto al modello attualmente in carica che dispone invece di pulsante Home con Touch ID e di porta Lightning.

Inoltre, il display del dispositivo passerà da 4,7 pollici a 6,06 pollici e per la prima volta in assoluto verrà impiegato un pannello di tipo OLED. Anche questo costituisce un notevole miglioramento in termini di qualità rispetto ai precedenti display LCD.

È stato altresì reso noto che il nuovo iPhone SE sarà dotato del chip A18, similmente alla futura gamma iPhone 16, con 6 GB a 8 GB di memoria LPDDR5.

Il case dovrebbe essere realizzato in alluminio, conferendo al dispositivo un design robusto e al contempo elegante. La fotocamera posteriore sarà singola con una risoluzione di 48 megapixel, il che dovrebbe garantire foto di qualità.

In merito al periodo di lancio, il nuovo iPhone SE dovrebbe fare capolino sul mercato tra marzo e maggio del 2025, con un prezzo stimato tra 499 dollari e 549 dollari. Per fare un paragone, il modello attuale è stato lanciato a marzo 2022 al prezzo di 429 dollari negli Stati Uniti, ma attualmente lo si trova anche a prezzo scontato su Amazon.