Apple: stesso telaio posteriore per iPhone SE 4 e iPhone 16

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni su Apple provenienti dalla Cina, per i futuri iPhone SE 4 e iPhone 16 sarà utilizzalo lo stesso processo di produzione per quel che concerne il telaio posteriore.

Apple: stesso processo di produzione per il telaio di iPhone SE 4 e 16

Andando più un dettaglio, il leaker denominato “Fixed Focus Digital” suggerisce su Weibo che il processo di fabbricazione del pannello posteriore di iPhone SE 4 sarà esattamente lo stesso del modello standard della linea iPhone 16, il cui lancio è atteso per questo settembre. L’iPhone SE 4, invece, dovrebbe giungere sul mercato tra marzo e giugno del 2025.

Questi nuovi dettagli mettono in discussione precedenti informazioni secondo cui Apple avrebbe utilizzato un telaio modificato dell’iPhone 14 come base per iPhone SE 4.

Al momento, non è dato sapere cosa possa aver portato al cambiamento di strategia, ma è probabile che la “mela morsicat” abbia scelto di adottare il suo più recente processo di produzione del telaio posteriore per il modello SE per sfruttare economie di scala nella produzione, visto e considerato che la produzione dei modelli iPhone 14 si avvicina alla fine.

Non è poi da escludere che la cosa possa indicare pure un cambiamento nel sistema di fotocamere dell’iPhone SE 4, il quale, diversamente da iPhone 14, dovrebbe includere una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel con un pannello personalizzato per adattarsi al cambiamento di design.

Per iPhone 16, infatti, il gruppo capitanato da Tim Cook sta pianificando una nuova disposizione verticale, invece che orizzontale, delle lenti della fotocamera, per permettere di catturare video spaziali per Apple Vision Pro. L’adozione dello stesso pannello posteriore per iPhone SE 4 potrebbe suggerire che lo smartphone porterà in dote lo stesso setup a doppia fotocamera.