iPhone SE 4 sarà così? Più simile a iPhone 14

iPhone SE 4 è appena tornato protagonista nelle voci di corridoio, grazie alla comparsa di nuovi render CAD che ne mostrano il presunto design. A pubblicarli è stato il portale 91Mobiles. Come sempre accade in questi casi, i dettagli emersi vanno presi con le pinze in attesa di conferme o smentite che però, come da tradizione per il gruppo di Cupertino, non arriveranno fino all’eventuale presentazione ufficiale. Il look dello smartphone, se così fosse, risulterebbe piuttosto simile a quello già visto su iPhone 14.

I render CAD di iPhone SE 4 mostrano il design

Dalle immagini in questione si vede un telefono con display da 6,1 pollici e notch al centro del bordo superiore per ospitare i sensori frontali (incluso Face ID). Sul retro trova invece posto una sola fotocamera. Non mancano nemmeno la porta USB-C per la ricarica della batteria (ma questo non costituisce una sorpresa) e il tasto Azione. Le dimensioni della scocca dovrebbero attestarsi a 147,7×71,5×7,7 millimetri.

Ripercorrendo la storia della linea, il primo modello SE è stato annunciato e commercializzato nel marzo 2016 per affiancare iPhone 6s e 6s Plus nel catalogo della mela morsicata. Per la seconda generazione con processore A13 Bionic è stato necessario attendere quattro anni, fino al 2020. All’epoca, riprendeva in tutto e per tutto il design e lo stile di iPhone 8. È poi trascorso un altro biennio prima di vedere la terza versione, con chip A15 Bionic e supporto alle reti 5G.

È bene precisare che, al momento, non ci sono conferme a proposito dell’arrivo di iPhone SE 4. Secondo alcune fonti, il lancio potrebbe avvenire nel corso del 2025, mentre altri ritengono possa affiancare la linea iPhone 16 con una presentazione già pianificata da Apple per l’autunno. Introdurre un modello più economico, per affiancare quelli tradizionali e top di gamma, potrebbe rivelarsi nuovamente una mossa azzeccata per il gruppo di Cupertino.